Усупашвили: Да, я готов быть одним из кандидатов в президентских выборах

24.04.2018 21:16 Лидер «Движения строительства» Давид Усупашвили готов быть кандидатом в президентских выборах.



Как отметил Усупашвили, участвуя в передаче «Резюме» на радио «Палитра», он склоняется к тому, что будет баллотироваться на пост президента Грузии.



«Да, я готов, быть одним из кандидатов в президенты, но до выборов еще много времени для того, чтобы оглядеться и взвесить, насколько верен тот или иной шаг не только с точки зрения успеха или неуспеха, а и в плане того, что вообще происходит в спектре – кто еще собирается включиться в этот процесс, и если кто-то собирается, то с какой платформой. Если увидим, что схожи наши видения, платформы 2-3 кандидатов, тогда, наверное, пока мы приступим к кандидатству, будет лучше, чтобы между нами была бы коммуникация», - заявил Давид Усупашвили.















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