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Аппатурай: Мы поддержим все меры, которые обеспечат полноценное расследование и защиту достоинства Татунашвили и его семьи


24.04.2018   21:19
Впервые узнал от вас, что тело Арчила Татунашвили было передано семье без внутренних органов, — об этом специальный представитель генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил Первому каналу.

«Я еще раз выражаю соболезнования семье Арчила Татунашвили и грузинскому народу. Теперь важно провести полноценное и основательное расследование и понять, что в точности произошло. Это будет нелегко. Мы поддержим все мероприятия, которые обеспечат полноценное расследование случившегося, защиту достоинства Татунашвили и его семьи», — сказал Джеймс Аппатурай.

По словам адвоката семьи Татунашвили, тело Арчила Татунашвили было передано семье без внутренних органов. Как отметил адвокат, власти Грузии должны поставить на всех международных форматах вопрос о передаче внутренних органов Арчила Татунашвили.






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