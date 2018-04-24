Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Пашинян: Ни один член Республиканской партии не сможет стать премьер-министром Армении


24.04.2018   21:54
По словам лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна, ни один член правящей партии Армении не сможет стать премьер-министром. Об этом Никол Пашинян заявил на пресс-конференции сегодня.

По его словам, правление Республиканской партии в Армении завершилось.

«Ни один член Республиканской партии не сможет занять пост премьер-министра. Все попытки правящей команды, как-нибудь осуществить регенерацию происшедшего, будут безрезультатны. Правление Республиканской партии в Армении завершилось», — заявил Пашинян.

Как отметил Пашинян, ему не нужны никакие гарантии от членов республиканской партии или правительства, так как у него есть доверие народа. По словам лидера оппозиции, власть в Армении сейчас в руках того народа, который находится на площади Республики и никто не противостоять его воле.

В ходе выступления на пресс-конференции, Пашинян назвал события в Армении «Бархатной революцией». Главной задачей он назвал проведение справедливых и свободных выборов. По словам лидера оппозиции, для этого необходимо провести реформы в избирательном законодательстве.

На вопрос, планирует ли он занять должность премьера, Пашинян говорит, что займет эту должность, если соответствующую ответственность возложит на него народ.

«Никто не сможет отобрать победу у народа. Я никому не советую пытаться делать такое», — заявил Пашинян.

На вопрос – были ли у оппозиции консультации с Россией, Пашинян заявил, что у них не было коммуникации ни с одним правительством иностранного государства.

«Это внутренний армянский вопрос и геополитического подтекста у этой революции не было. Однако, конечно, мы готовы к разговору о будущих отношениях Армении и России, Армении и США, Армении и Евросоюза, Армении и Грузии», — заявил Пашинян.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Перевозчики требуют увеличения лимита беспошлинного импорта
Будет ли Андрес Иньеста настаивать грузинское вино?
Банки требуют льгот в рамках земельной реформы
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Идентифицированы останки еще 22 человек, пропавших в вооруженном конфликте Абхазии в 1992-1993 годах
В Гали опасаются, что сухумский режим закроет еще 7 грузинских школ
ЕС готов поддержать мирную инициативу правительства Грузии практическими шагами
Единственной возможностью качественного лечения для гальцев является переход на эту сторону Ингури
Новая инициатива Грузии окажет позитивное влияние на мирный процесс - и.о. посла США
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Глава МИД Грузии примет участие во встрече высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН
Йоханнес Хан - Грузия является лучшим учеником в классе и вы также должны продолжать
В Ереване оппозиция проведет шествие в память жертв геноцида армян
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна