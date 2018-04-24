Пашинян: Ни один член Республиканской партии не сможет стать премьер-министром Армении

24.04.2018 21:54 По словам лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна, ни один член правящей партии Армении не сможет стать премьер-министром. Об этом Никол Пашинян заявил на пресс-конференции сегодня.



По его словам, правление Республиканской партии в Армении завершилось.



«Ни один член Республиканской партии не сможет занять пост премьер-министра. Все попытки правящей команды, как-нибудь осуществить регенерацию происшедшего, будут безрезультатны. Правление Республиканской партии в Армении завершилось», — заявил Пашинян.



Как отметил Пашинян, ему не нужны никакие гарантии от членов республиканской партии или правительства, так как у него есть доверие народа. По словам лидера оппозиции, власть в Армении сейчас в руках того народа, который находится на площади Республики и никто не противостоять его воле.



В ходе выступления на пресс-конференции, Пашинян назвал события в Армении «Бархатной революцией». Главной задачей он назвал проведение справедливых и свободных выборов. По словам лидера оппозиции, для этого необходимо провести реформы в избирательном законодательстве.



На вопрос, планирует ли он занять должность премьера, Пашинян говорит, что займет эту должность, если соответствующую ответственность возложит на него народ.



«Никто не сможет отобрать победу у народа. Я никому не советую пытаться делать такое», — заявил Пашинян.



На вопрос – были ли у оппозиции консультации с Россией, Пашинян заявил, что у них не было коммуникации ни с одним правительством иностранного государства.



«Это внутренний армянский вопрос и геополитического подтекста у этой революции не было. Однако, конечно, мы готовы к разговору о будущих отношениях Армении и России, Армении и США, Армении и Евросоюза, Армении и Грузии», — заявил Пашинян.















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