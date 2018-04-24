Аппатурай: С ежегодной национальной программой Грузия заметно опережает Боснию и Герцеговину в отношениях с НАТО

24.04.2018 22:09 В НАТО активно рассуждают о Грузии. Обсуждаем, как усилить практическую помощь, — рассказал Первому каналу специальный представитель генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Аппатурай. По его словам, имея национальную программу Грузия заметно опережает и повышена в отношениях с НАТО, чем Босния и Герцеговина. Политик говорит, что не нужно сравнивать между собой страны-аспиранты НАТО, да и к тому же это будет тяжело сделать даже при желании.



«Приведу вам наглядный пример. Если государства-члены НАТО решат, что в отношении Боснии и Герцеговины существуют все условия для задействования плана действий по вступлению, тогда скажем, что это будет означать. Это означает, что они должны начать выполнение ежегодной национальной программы. Грузия уже имеет ежегодную национальную программу, работает, и мы поддерживаем ее и помогаем.



Мы не можем сравнить аспирантов друг с другом. В рамках ежегодной национальной программы Грузия намного опережает и стоит более высоко в отношениях с НАТО, чем Босния и Герцеговина. В НАТО активно рассуждают о Грузии. Мы обсуждаем, как усилить практическую помощь, более конкретно, например, в вопросах обеспечения безопасности в регионе Черного моря. Это означает больше политических консультаций, практического сотрудничества и помощи.



Грузия обладает всеми механизмами для подготовки к будущему членству. Сейчас их нужно использовать. Государства-члены согласны с тем, что власти Грузии максимально используют эти механизмы. Государства-члены желают обсудить политику открытых дверей. Они хотят, чтобы аспиранты продвигались вперед. Что это означает и на каких конкретных решених это отразится, или когда будут приняты решения — я не могу заранее определить это. Факт, что политика открытых дверей обсуждается более активно, чем в предыдущие годы», — подытожил Джеймс Аппатурай.



27 апреля на министериале НАТО обсудят прогресс стран- аспирантов Североатлантического альянса. Главной темой министериала является политика открытых дверей организации.















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