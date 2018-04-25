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Пашинян призывает возобновить акции гражданского неповиновения


25.04.2018   10:10
Мы не можем позволить, чтобы Республиканская партия Армении, пожертвовав своим лидером, сохранила власть. Об этом в своем видеообращении на странице Facebook заявил лидер партии «Гражданский договор», депутат Никол Пашинян.

По его словам, было запланировано продолжение переговоров с Республиканской партией Армении. «Сегодня я предложил и.о. премьер-министра, спикеру парламента и главе парламентской фракции РПА, чтобы переговоры состоялись в формате 3+3. Я предложил, чтобы переговоры прошли в присутствии журналистов, отметил, что диалог будет вестись вокруг наших четырех требований », - сказал Пашинян, напомнив, что был о выполнено одно требование – отставка Сержа Саргсяна.

«Однако развития, вынуждают нас думать, что в РПА считают, что могут использовать отставку Сержа Саргсяна для сохранения власти. Вопрос не в личности Сержа Саргсяна, а в системе. И мы не можем принять, чтобы премьер-министром стал представитель РПА. Есть все основания предполагать, что РПА пытается использовать эйфорию общества в связи с отставкой Сержа Саргсяна с целью сохранения власти. РПА не может оставаться у власти. Народ победил, и победа должна быть укреплена», - сказал он.

Он отметил, что если РПА готова обсуждать предложенную им повестку, то может связаться с ним.

«Призываем возобновить акции гражданского неповиновения. Собраться на площади Республики в 11:00. Ни один участник нашего движения не согласится с тем, чтобы начатое дело не было доведено до конца. Нам нужна еще одна неделя для закрепления победы», - заявил Пашинян.






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