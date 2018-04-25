Германия поддерживает прагматичные шаги Грузии на мирное урегулирования конфликта - посол

25.04.2018 10:47 «Будьте уверены в поддержке Германии для осуществления мирных целей» — об это представитель Федеральной Республики Германии, посол Германии в ООН Ханс-Йоахим Дайер, заявил во время мероприятия о положении в области прав человека на оккупированных территориях Грузии.



По его словам, Германия выражает поддержку Грузии в процессе улучшения гуманитарной ситуации в оккупированных регионах Грузии и мирного урегулирования конфликта.



«Германия приветствует готовность правительства предпринять прагматичные шаги по укреплению контактов между народами и создания основы для мирного урегулирования.



Пакет предложений правительства Грузии предусматривает улучшение экономического положения проживающего в оккупированных регионах населения и доступность образования. Будьте уверены в нашей поддержке для достижения этих целей», — сказал Дайер.



Он еще раз выразил позицию Германии и осудил оформление т.н. соглашений с оккупированными территориями Грузии со стороны России, так же как и объединение воинских частей и таможенных служб и возведение проволочных ограждений и искусственных барьеров вдоль линии оккупации. По словам немецкого дипломата, эти действия препятствуют мирному урегулированию конфликта.



«Необходимо допустить в эти регионы международных наблюдателей и они ознакомились с ситуацией на месте. Мы призываем силу, осуществляющую эффективный контроль в этих регионах, допустить в эти регионы международные институты, работающие над вопросом прав человека», — заявил посол.



По его словам, Германия будет стоять рядом с Грузией на пути улучшения гуманитарной ситуации на оккупированных территориях Грузии и мирного урегулирования конфликта.















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