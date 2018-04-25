Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Freedom House рассказала, в каких странах больше всего давят на СМИ


25.04.2018   11:08
Средства информации подвергаются новым угрозам как в демократических странах мира, так и там, где власть авторитарна. Об этом говорится в анализе, который неправительственная организация Freedom House обнародовала ко Всемирному дню свободы прессы 3 мая, сообщает Радио Свобода.

По данным исследователей, в России правительство продолжило попытки управления интернетом, приняв новое законодательство о запрещении сервисов VPN, которые могут использоваться для обхода цензуры. В Freedom House также указывают на закон, который требует идентификации пользователей мессенджеров и других сервисов.

В Венгрии богатые бизнесмены, связанные с властной партией «Фидес», приобрели большинство независимых СМИ, включительно с ведущим онлайн-изданием и региональными газетами. Эти действия состоялись без возражений органа по вопросам конкуренции или совета по вопросам средств информации, отмечают исследователи.

В США использование президентом Трампом угрожающей риторики и его неоднократные недовольство конкретными журналистами и изданиями подрывают доверие общества к базированной на фактах журналистике, отмечает Freedom House. В то же время медиа-организации и независимые журналисты поддерживают надежное освещение тем, представляющих общественный интерес, расследуют возможные злоупотребления, говорится в анализе.

Среди угроз, которые возникают перед средствами информации в 2018 году, Freedom House указывает, что «режим на Кубе может усилить подавление независимости журналистики, чтобы ослабить критику». Исследователи также отмечают, что «властная партия Польши перешла к контролю над прессой и смогла сократить иностранную собственность в попытке заморозить более независимые голоса».

«Новое правительство Узбекистана предприняло обнадеживающие шаги в направлении большей открытости, но настоящий отход от жесткого авторитарного правления возможен лишь в том случае, если средства информации получат редакционную независимость и свободное информирование о злоупотреблении», – говорится в анализе.

Как отмечает Радио Свобода, об Украине в этом коротком отчете аналитики Freedom House не вспомнили.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Перевозчики требуют увеличения лимита беспошлинного импорта
Будет ли Андрес Иньеста настаивать грузинское вино?
Банки требуют льгот в рамках земельной реформы
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Идентифицированы останки еще 22 человек, пропавших в вооруженном конфликте Абхазии в 1992-1993 годах
В Гали опасаются, что сухумский режим закроет еще 7 грузинских школ
ЕС готов поддержать мирную инициативу правительства Грузии практическими шагами
Единственной возможностью качественного лечения для гальцев является переход на эту сторону Ингури
Новая инициатива Грузии окажет позитивное влияние на мирный процесс - и.о. посла США
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Глава МИД Грузии примет участие во встрече высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН
Йоханнес Хан - Грузия является лучшим учеником в классе и вы также должны продолжать
В Ереване оппозиция проведет шествие в память жертв геноцида армян
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна