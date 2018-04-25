Freedom House рассказала, в каких странах больше всего давят на СМИ

25.04.2018 11:08 Средства информации подвергаются новым угрозам как в демократических странах мира, так и там, где власть авторитарна. Об этом говорится в анализе, который неправительственная организация Freedom House обнародовала ко Всемирному дню свободы прессы 3 мая, сообщает Радио Свобода.



По данным исследователей, в России правительство продолжило попытки управления интернетом, приняв новое законодательство о запрещении сервисов VPN, которые могут использоваться для обхода цензуры. В Freedom House также указывают на закон, который требует идентификации пользователей мессенджеров и других сервисов.



В Венгрии богатые бизнесмены, связанные с властной партией «Фидес», приобрели большинство независимых СМИ, включительно с ведущим онлайн-изданием и региональными газетами. Эти действия состоялись без возражений органа по вопросам конкуренции или совета по вопросам средств информации, отмечают исследователи.



В США использование президентом Трампом угрожающей риторики и его неоднократные недовольство конкретными журналистами и изданиями подрывают доверие общества к базированной на фактах журналистике, отмечает Freedom House. В то же время медиа-организации и независимые журналисты поддерживают надежное освещение тем, представляющих общественный интерес, расследуют возможные злоупотребления, говорится в анализе.



Среди угроз, которые возникают перед средствами информации в 2018 году, Freedom House указывает, что «режим на Кубе может усилить подавление независимости журналистики, чтобы ослабить критику». Исследователи также отмечают, что «властная партия Польши перешла к контролю над прессой и смогла сократить иностранную собственность в попытке заморозить более независимые голоса».



«Новое правительство Узбекистана предприняло обнадеживающие шаги в направлении большей открытости, но настоящий отход от жесткого авторитарного правления возможен лишь в том случае, если средства информации получат редакционную независимость и свободное информирование о злоупотреблении», – говорится в анализе.



Как отмечает Радио Свобода, об Украине в этом коротком отчете аналитики Freedom House не вспомнили.

















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