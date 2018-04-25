В Армении и Грузии победят люди, которые не просто играют оппозицию, а действительно не продались— Саакашвили

25.04.2018 11:57 Третий президент Грузии, лидер ЕНД Михеил Саакашвили говорил о событиях в Армении в эфире передачи "Арчевани" телекомпании "Рустави 2".



По его заявлению, на события в Армении повлияли не только тяжелый социальный фон, но и антироссийские настроения.



"За Саргсяном стояли несколько олигархов, плюс российские олигархи армянского происхождения. Они контролировали все в Армении, и практически искусственно изгнали из страны более половины населения Армении, поскольку в стране не были возможности"- заявил Саакашвили.



По словам лидера ЕНД, в Армении высокие антироссийские настроения, и Армения не останется на российской орбите.



"Все поняли, какую игру ведет Россия на Кавказе. Россия не заинтересована в том, чтобы войну выиграла или Армения, или Азербайджан, одной рукой дает оружие Армении, другой рукой - Азербайджану, с одной стороны подстрекает Армению, с дугой стороны Азербайджан, и в конечном итоге их главным интересом является сохранение конфликта на Кавказе"- заявил Михеил Саакашвили.



По мнению Саакашвили, в Армении, как и в Грузии, выборы носят формальный характер, и не дают реальных изменений.



По его же словам, в Грузии Иванишвили владеет достаточно большим состоянием.



"После России самым большим оккупантом территорий Грузии является Бидзина Иванишвили, который является продолжением России. И с другой стороны посредством трех банков, которые он контролирует, в частности, посредством Хазарадзе, Рухадзе, и "Карту банка" он контролирует бюджеты 7 из 10 грузин, каждый второй пенсионер является должником его, или его банковской группы"- заявил Михеил Саакашвили.



По его же словам, на развитие событий в Армении сильно повлияла молодежь. По его мнению, задачей Армении является деолигархизация.



"Если не искоренить олигархов, людям не будет легче… Поэтому если в Армении не искоренят всех олигархов, ничего у них не получится… В конечном итоге в Украине, Армении, Грузии победят люди, которые не просто играют оппозицию, а действительно не продались, не продались на деньги Иванишвили, на самом деле не играют в то, что противятся системе"- заявил Михеил Саакашвили.

















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