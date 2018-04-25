Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия улучшила позицию в рейтинге свободы СМИ


25.04.2018   12:06
В индексе свободы прессы организации «Репортеры без границ» 2018 года Грузия по сравнению с 2017-м улучшила позиции на три пункта.

В соответствии с индексом, Грузия на 61-м месте среди 180 стран.

«Медиа в Грузии плюралистические, однако пока очень поляризированные. Проведенные в последние годы реформы улучшили положения с прозрачностью владельцев СМИ и плюрализм сателлитового телевидения, однако владельцы часто вмешиваются в редакционную политику», - говорится в отчете.

В документе также отмечается, что «текущая тяжба в связи с главным оппозиционным каналом «Рустави 2» будет иметь большое влияние».

«Насилия в отношении журналистов происходит меньше, однако фиксируются случаи угроз. Грузия традиционно давала убежище диссидентам из соседних стран. Похищение азербайджанского диссидента, журналиста Афгана Мухтарлы в Тбилиси в 2017 году вызвало широкий резонанс… В результате данного дела с должностей были освобождены два высокопоставленных сотрудника Службы безопасности Грузии, однако следствие все еще не представило убедительные разъяснения того, что произошло», - отмечается в отчете.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Перевозчики требуют увеличения лимита беспошлинного импорта
Будет ли Андрес Иньеста настаивать грузинское вино?
Банки требуют льгот в рамках земельной реформы
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Идентифицированы останки еще 22 человек, пропавших в вооруженном конфликте Абхазии в 1992-1993 годах
В Гали опасаются, что сухумский режим закроет еще 7 грузинских школ
ЕС готов поддержать мирную инициативу правительства Грузии практическими шагами
Единственной возможностью качественного лечения для гальцев является переход на эту сторону Ингури
Новая инициатива Грузии окажет позитивное влияние на мирный процесс - и.о. посла США
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Глава МИД Грузии примет участие во встрече высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН
Йоханнес Хан - Грузия является лучшим учеником в классе и вы также должны продолжать
В Ереване оппозиция проведет шествие в память жертв геноцида армян
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна