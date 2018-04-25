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Грузия улучшила позицию в рейтинге свободы СМИ
25.04.2018 12:06
В индексе свободы прессы организации «Репортеры без границ» 2018 года Грузия по сравнению с 2017-м улучшила позиции на три пункта.
В соответствии с индексом, Грузия на 61-м месте среди 180 стран.
«Медиа в Грузии плюралистические, однако пока очень поляризированные. Проведенные в последние годы реформы улучшили положения с прозрачностью владельцев СМИ и плюрализм сателлитового телевидения, однако владельцы часто вмешиваются в редакционную политику», - говорится в отчете.
В документе также отмечается, что «текущая тяжба в связи с главным оппозиционным каналом «Рустави 2» будет иметь большое влияние».
«Насилия в отношении журналистов происходит меньше, однако фиксируются случаи угроз. Грузия традиционно давала убежище диссидентам из соседних стран. Похищение азербайджанского диссидента, журналиста Афгана Мухтарлы в Тбилиси в 2017 году вызвало широкий резонанс… В результате данного дела с должностей были освобождены два высокопоставленных сотрудника Службы безопасности Грузии, однако следствие все еще не представило убедительные разъяснения того, что произошло», - отмечается в отчете.
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