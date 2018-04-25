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Отставка Сержа Саргсяна на данном этапе была тактическим шагом - Нодар Харшиладзе
25.04.2018 12:20
Я не слишком оптимистично настроен ко всему этому, у этого есть внутренние и внешние причины - заявил основатель Центра стратегического анализа Грузии (GSAC) Нодар Харшиладзе, комментируя смену власти в Армении.
По словам Харшиладзе, положение в Армении может развиться или подобно "Арабской весне", или ничего не изменится. Он заявляет, что отставка Сержа Саргсяна была заранее рассчитанным шагом, и он постарается сохранить политическую силу.
"Внутри укрепилась клановая система, где есть несколько групп, эти группы представлены как армянской внутренней элитой, т.н. "группой карабаховцев", так и группой московской диаспоры, которая политически и экономически напрямую связана с Россией, и сегодня они правят Арменией. Разумеется, народ выразил протест против этого, но отставка Сержа на данном этапе была тактическим шагом"- заявил основатель GSAC.
Нодар Харшиладзе полагает, что даже если назначить новые выборы в Армении, оппозиции будет очень трудно победить, поскольку административный ресурс по-прежнему в руках власти.
По его же словам, Россия откажется от роли статиста, и неофициально включится в выборы Армении.
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