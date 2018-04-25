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Период временного нахождения заключенного вне пределов тюрьмы будет засчитан в общий срок отбывания наказания


25.04.2018   12:51
Период временного нахождения заключенного вне пределов тюремного учреждения будет засчитан в общий срок отбывания им наказания.

Соответствующие изменения войдут в «Закон о заключении», инициирование которого планируется на сегодняшнем заседании бюро. Инициатором изменений является член парламентского большинства Паата Мхеидзе.

Согласно разъяснительной карте законопроекта, в результате осуществленных изменений в «Кодекс заключенных», определенным категориям осужденных присвоено иное право покидания учреждений по исполнению наказаний.

«В частности, заключенный может покинуть тюремное учреждение при следующих условиях: В случае учебы или работы вне учреждения по исполнению наказаний, а также по праздникам и выходным; в случае обоснованного запроса, не более трех суток в течение недели. Кроме того, у осужденной женщины, ребенок которой по достижении трех лет покинул специальное учреждение, по решению директора пенитенциарного департамента в целях общения с ребенком в течение года после того, как ребенок покинет тюремное учреждение в праздники и выходные дни, будет право временно покинуть учреждение», — говорится в разъяснительной карте к законопроекту.






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