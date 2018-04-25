Пашинян: Если правящая партия останется во власти, выборы не будут иметь смысла

25.04.2018 12:53 Оппозиционный депутат и организатор акций в Ереване Никол Пашинян собирается продолжать протесты. По словам Пашиняна, если правящая Республиканская партия останется во власти, выборы не будут иметь смысла.



«Уже ясно, что в Республиканской партии считают, что население удовлетворит тот факт, что Саргсян ушел в отставку. В этой ситуации мы должны четко зафиксировать свою позицию, подобный сценарий нельзя засчитать в список революции», — заявил Никол Пашинян.



По его словам, акции протеста продолжатся. В случае, если выборы проведет правящая команда, Пашинян намерен парализовать избирательные участки.



Бывший премьер — министр Серж Саргсян написал заявление об отставке 23 апреля. До этого, в Ереване на протяжении десяти дней шли акции протеста.















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