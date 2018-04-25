Телефонные разговоры заключенных будут осуществляться по биометрическим данным

25.04.2018 13:20 Обвиняемые и осужденные могут осуществлять телефонные звонки с помощью биометрических данных. Соответствующие поправки входят в закон «О заключении», инициирование которых состоится на сегодняшнем заседании бюро. Инициатор поправок – член парламентского большинства Паата Мхеидзе.



Согласно законопроекту, правило и условия обработки указанных биометрических данных, а также вопросы в связи с осуществлением телефонного звонка будут определяться по приказу министра.



«Анализ практики показал, что использование пластиковой карты, несмотря на ее уникальный код, не обеспечивает того, что один обвиняемый/осужденный не будет использовать пластиковую карту другого обвиняемого/осужденного, так как можно запомнить данные карты и в дальнейшем использовать их. Следственный департамент министерства ведет несколько уголовных дел по фактам присвоения мошенническим путем денежных средств с телефонных счетов осужденных. Согласно материалам дела, в том числе и показаниям свидетелей выясняется, что в течение 2017 года с телефонных счетов, связанных с банковскими счетами указанных осужденных, и использованием комбинации цифр, указанных на пластиковой карте, со стороны осужденных, помещенных в учреждение, имело место присвоение разных денежных средств мошенническим путем», — говорится в объяснительной карточке.



Речь идет об осуществлении телефонных разговоров с помощью отпечатков пальцев, вместо пластиковой карты.















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