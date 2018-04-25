Кобахидзе готов подключиться к обсуждениям инициативы в связи с оскорблением религиозных чувств

25.04.2018 13:28 Председатель парламента Ираклий Кобахидзе не исключает, что подключится к обсуждениям законодательной инициативы в связи с оскорблением религиозных чувств.



По его словам, вопрос сначала рассмотрит соответствующий парламентский комитет.



«В первую очередь, обсуждение этого вопроса – дело комитета. Соответствующий комитет рассмотрит его и я тоже готов подключиться к рассмотрению и внести свой вклад в эти обсуждения.



В конечном счете, комитет примет определенные решения и далее мы рассмотрим в пленарном формате. Главное, чтобы этот вопрос был хорошо обработан и на основании этого, я тоже готов подключиться к этой дискуссии», — заявил Ираклий Кобахидзе.



По решению комитета по защите прав человека парламента Грузии, в комитете создадут рабочую группу, которая будет обсуждать законодательные регуляции в связи с оскорблением религиозных чувств. Это решение было принято в ходе обсуждений в комитете поправок в «Уголовный кодекс», подготовленных Эмзаром Квициани.



Изменения предусматривают штраф или ограничение свободы на срок до одного года за публичное высказывание, публикацию либо демонстрацию материалов в отношении религиозных святынь, религиозных организаций, священнослужителей или верующих с целью оскорбления чувств верующих.



Кроме того, согласно законопроекту, осквернение религиозных зданий и других религиозных святынь, нанесение на них любых надписей или повреждение, должно наказываться штрафом или ограничением свободы до двух лет.















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