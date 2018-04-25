Гражданам стран, которые пользуются безвизом с ЕС, придется получить разрешение

25.04.2018 15:07 До отправки в Европу, гражданам стран, которые пользуются безвизовым сообщением с ЕС, придется получить разрешение и заплатить семь евро. Соответствующее соглашение сегодня приняли Совет Евросоюза и Европарламент.



Как отмечается в распространенном пресс-релизе, гражданам тех стран, которые оформили соглашение о безвизовом сообщении с Евросоюзом, для получения авторизации на путешествие в Европу, придется заполнить онлайн анкету и заплатить семь евро.



«Информация, введенная в анкету, будет автоматически проверяться в базе данных ЕС и Интерпола, на основании чего будет установлено, есть ли у конкретного гражданина право въехать в Европу. Если система не найдет ничего подозрительного, гражданин немедленно получит разрешение на поездку в Европу. Авторизация на поездку в Европу выдается на три года», — говорится в пресс-релизе.



В то же время, как заявляют в Еврокомиссии, если информация, содержащаяся в анкете будет подозрительной, она будет проверена дополнительно. В этом случае максимальный срок для получения разрешения на поездку в Европу составит 96 часов, то есть четыре дня.



«Достигнутое сегодня соглашение является еще одним шагом вперед, который служит охране границ ЕС. У нас будет информация о тех, кто собирается въехать в ЕС до того, как они окажутся на границе. Следовательно, мы сможем более эффективно выявить и остановить тех людей, которые угрожают нашей безопасности», — сказал министр внутренних дел Болгарии Валентин Радев.



На первом этапе получать разрешение на поездку в Европу придется тем гражданам, которые путешествуют на самолете или на корабле. Через три года после задействования системы, проверка аналогичных документов будет поручена тем автобусным компаниям, которые выполняют международные рейсы.



Как говорится в пресс-релизе Еврокомиссии, после достижения с Европарламентом соглашения о Европейской системе информации и авторизации путешественников (ETIAS), за документ должны проголосовать евродепутаты.



Европейская система информации и авторизации путешественников должна быть задействована с 2020 года.















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