Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе: Отчет «Freedom House» является предвзятым


25.04.2018   15:42
Отчет «Freedom House» явно является предвзятым, и причина этого – информация от тех организаций, которые являются предвзятыми в свою очередь, — об этом журналистам заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

По его словам, общество своими глазами видит положение в суде и СМИ.

«Это печальная реальность. Однако общество все видит. Общественность видит, что у нас есть радикальное улучшение с точки зрения судебной системы. В 2012 году Министерство юстиции полностью контролировало судебную систему. Судебная система была одним из ключевых инструментов реализации политики нулевой толерантности, рэкета и нарушений прав человека. Эта ситуация радикально изменилась после 2012 года. Исходя из этого, одно — отчеты и заключение, и другое то, что общество отчетливо видит в сфере суда и медиа-плюрализма, в любой другой сфере, которая связана с нашим демократическим развитием», — отметил председатель парламента Грузии.

По словам Ираклия Кобахидзе, СМИ в Грузии плюралистические, что является достижением сегодняшних властей и правящая команда сделает все, чтобы сохранить и укрепить это достижение.

«Я не думаю, что кто-то согласен с заключением, что ничего не изменилось с точки зрения плюрализма СМИ. До 2012 года существовала полная монополия, и сейчас есть не только демонополизированная система, но и более того, СМИ, критические в отношении властей. Мы хорошо видим, какое положение существует с точки зрения медиа-плюрализма в Грузии. После 2012 года ситуация радикально улучшилась. Тогда медиа-пространство было полностью монополизировано тогдашним правительством. Сегодня среда абсолютно плюралистическая, и плюрализм средств массовой информации обеспечен. Это одно из наших главных достижений, и соответственно, будет сделано все, чтобы мы могли не только сохранили это достижение, но и еще больше укрепили его», — заявил председатель парламента Грузии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Перевозчики требуют увеличения лимита беспошлинного импорта
Будет ли Андрес Иньеста настаивать грузинское вино?
Банки требуют льгот в рамках земельной реформы
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Идентифицированы останки еще 22 человек, пропавших в вооруженном конфликте Абхазии в 1992-1993 годах
В Гали опасаются, что сухумский режим закроет еще 7 грузинских школ
ЕС готов поддержать мирную инициативу правительства Грузии практическими шагами
Единственной возможностью качественного лечения для гальцев является переход на эту сторону Ингури
Новая инициатива Грузии окажет позитивное влияние на мирный процесс - и.о. посла США
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Глава МИД Грузии примет участие во встрече высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН
Йоханнес Хан - Грузия является лучшим учеником в классе и вы также должны продолжать
В Ереване оппозиция проведет шествие в память жертв геноцида армян
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна