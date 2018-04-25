Кобахидзе: Отчет «Freedom House» является предвзятым

25.04.2018 15:42 Отчет «Freedom House» явно является предвзятым, и причина этого – информация от тех организаций, которые являются предвзятыми в свою очередь, — об этом журналистам заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, общество своими глазами видит положение в суде и СМИ.



«Это печальная реальность. Однако общество все видит. Общественность видит, что у нас есть радикальное улучшение с точки зрения судебной системы. В 2012 году Министерство юстиции полностью контролировало судебную систему. Судебная система была одним из ключевых инструментов реализации политики нулевой толерантности, рэкета и нарушений прав человека. Эта ситуация радикально изменилась после 2012 года. Исходя из этого, одно — отчеты и заключение, и другое то, что общество отчетливо видит в сфере суда и медиа-плюрализма, в любой другой сфере, которая связана с нашим демократическим развитием», — отметил председатель парламента Грузии.



По словам Ираклия Кобахидзе, СМИ в Грузии плюралистические, что является достижением сегодняшних властей и правящая команда сделает все, чтобы сохранить и укрепить это достижение.



«Я не думаю, что кто-то согласен с заключением, что ничего не изменилось с точки зрения плюрализма СМИ. До 2012 года существовала полная монополия, и сейчас есть не только демонополизированная система, но и более того, СМИ, критические в отношении властей. Мы хорошо видим, какое положение существует с точки зрения медиа-плюрализма в Грузии. После 2012 года ситуация радикально улучшилась. Тогда медиа-пространство было полностью монополизировано тогдашним правительством. Сегодня среда абсолютно плюралистическая, и плюрализм средств массовой информации обеспечен. Это одно из наших главных достижений, и соответственно, будет сделано все, чтобы мы могли не только сохранили это достижение, но и еще больше укрепили его», — заявил председатель парламента Грузии.















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