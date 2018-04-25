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Кобахидзе: кандидат в президенты от «Грузинской мечты» пока не выбран
25.04.2018 15:47
Однозначно можно сказать, что кандидат в президенты от «Грузинской мечты» пока не выбран, — об этом журналистам заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.
«Что касается представления кандидата, предполагаю, что наш кандидат будет назван к концу лета. До этого, естественно, торопиться не нужно», — отметил Ираклий Кобахидзе.
На вопрос о возможном участии действующего президента Грузии Георгия Маргвелашвили в выборах президента, Кобахидзе заявил, что вопрос участия в выборах должен решить сам Маргвелашвили.
«Не могу сказать. Решать ему. Что касается шансов, могу смело сказать, что названый нами кандидат обязательно выиграет выборы президента», — отметил Ираклий Кобахидзе.
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