Кобахидзе: кандидат в президенты от «Грузинской мечты» пока не выбран

25.04.2018 15:47 Однозначно можно сказать, что кандидат в президенты от «Грузинской мечты» пока не выбран, — об этом журналистам заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.



«Что касается представления кандидата, предполагаю, что наш кандидат будет назван к концу лета. До этого, естественно, торопиться не нужно», — отметил Ираклий Кобахидзе.



На вопрос о возможном участии действующего президента Грузии Георгия Маргвелашвили в выборах президента, Кобахидзе заявил, что вопрос участия в выборах должен решить сам Маргвелашвили.



«Не могу сказать. Решать ему. Что касается шансов, могу смело сказать, что названый нами кандидат обязательно выиграет выборы президента», — отметил Ираклий Кобахидзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

