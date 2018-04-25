Оппозиционный лидер Никол Пашинян выдвинут в премьеры

25.04.2018 15:52 Оппозиционная фракция «Елк» выдвигает своего лидера Никола Пашиняна на должность премьер-министра Армении.



Лидер армянской оппозиции, организатор протестов в Армении Никол Пашинян будет выдвинут фракцией «Елк» на должность премьер-министра Армении, сообщил Sputnik Армения в среду депутат парламента Эдмон Марукян.



Как отметил парламентарий, для избрания Пашиняна нужно 53 депутатских голоса из 105. При этом фракции «Елк» и «Царукян» вместе обеспечивают 40 голосов, еще 13 оппозиция надеется «добыть» из Республиканской партии Армении (РПА) и партии АРФ «Дашнакцутюн».



Напомним одним из требований Никола Пашиняна является проведение внеочередных парламентских выборов.



Напомним, поздним вечером во вторник стало известно о срыве переговоров Пашиняна с и.о. премьер-министра Армении Кареном Карапетяном о повестке оппозиции. Врио премьера заявил о новых требованиях и неприемлемых условиях, выдвинутых Пашиняном. Тот в свою очередь вместо встречи с премьером созвал митинг.















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