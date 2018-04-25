Ираклий Кодуа привлечен к уголовной ответственности по факту разгона «Телеимеди» в 2007 году

25.04.2018 15:58 Прокуратура Грузии в результате проведенного расследования привлекла к уголовной ответственности бывшего директора Специального оперативного департамента (СОД) министерства внутренних дел Ираклия Кодуа по обвинению в превышении служебными полномочиями по факту незаконного проникновения и разгона телекомпании «Имеди» 7 ноября 2007 года. Об этом заявили на брифинге в Главной прокуратуре Грузии.



Согласно информации ведомства, следствие установило, что 7 ноября 2007 года с целью отключения от прямого эфира телекомпании «Имеди», МВД вместе с другими подразделениями, сотрудники отряда спецназначения Специального оперативного департамента (СОДа), которыми руководил на месте директор этого департамента, ворвались в здание телевидения. Несмотря на то, что представители правоохранительных органов не имели правовых оснований, они силовыми методами незаконно ворвались в здание телевидения, целенаправленно повредили дорогостоящее оборудование для обеспечения прямого включения и телевизионный инвентарь.



Вместе с тем, бойцы спецназа применив огнестрельное оружие, нанесли физическое оскорбление журналистам и сотрудникам телекомпании, выгнали их из здания и применили в отношении сотрудников телекомпании резиновые пули за пределами здания телекомпании.



После отключения вещания «Имеди» , без всяких правовых оснований, представители правоохранительных органов в течение месяца блокировали территорию телевидения так, что журналисты и персонал не могли войти в помещение.



«В результате разгона телекомпании, пострадали 13 человек большинство из которых журналисты «Имеди». Материальный ущерб телевидения в результате проведенной силовой операции и уничтожения, порчи или потери технических средств и инвентаря телекомпании составил 3 158 307 лари.



Бывшему директору Специального оперативного департамента Ираклию Кодуа, ввиду того, что он воздерживается от визита в следственный орган и находится в розыске, заочно предъявлено обвинение по статье 333 УК Грузии, третьей части, подпункту «б».















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

