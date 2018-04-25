Американские сенаторы требуют информацию о банковских счетах российских олигархов

25.04.2018 16:29 Члены Демократической партии в американском Сенате потребовали от крупнейших международных банков предоставить им информацию о счетах, принадлежащих россиянам, фигурирующим в так называемом «Кремлевском докладе» Минфина США. Информацию об этом распространяет «Дойч Велле».



По сообщению агентства «Рейтер», авторы письма сенаторы Джин Шахин и Шелдон Уайтхаус. Их запрос был отправлен трем крупным американским и пяти европейским банкам.



Среди адресатов, американский JPMorgan Chase и Citibank, а также в немецкий Deutsche Bank, британские Barclays и HSBC и швейцарские UBS и Credit Suisse.



Сенаторов интересует информацию о том, проводили ли данные финансовые институты в последние пять лет мониторинг счетов фигурантов т.н «Кремлевского доклада».



«Принимая во внимание богатство российских олигархов и их отношения с Кремлем, многие олигархи в России пользуются значительным политическим влиянием», — говорится в письме сенаторов.



В случае, если банки откажутся предоставить информацию об олигархах, сенаторы будут требовать принятия в отношении них санкций, включая расследование.



В вышеперечисленных банках пока не сделали комментариев.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

