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Американские сенаторы требуют информацию о банковских счетах российских олигархов
25.04.2018 16:29
Члены Демократической партии в американском Сенате потребовали от крупнейших международных банков предоставить им информацию о счетах, принадлежащих россиянам, фигурирующим в так называемом «Кремлевском докладе» Минфина США. Информацию об этом распространяет «Дойч Велле».
По сообщению агентства «Рейтер», авторы письма сенаторы Джин Шахин и Шелдон Уайтхаус. Их запрос был отправлен трем крупным американским и пяти европейским банкам.
Среди адресатов, американский JPMorgan Chase и Citibank, а также в немецкий Deutsche Bank, британские Barclays и HSBC и швейцарские UBS и Credit Suisse.
Сенаторов интересует информацию о том, проводили ли данные финансовые институты в последние пять лет мониторинг счетов фигурантов т.н «Кремлевского доклада».
«Принимая во внимание богатство российских олигархов и их отношения с Кремлем, многие олигархи в России пользуются значительным политическим влиянием», — говорится в письме сенаторов.
В случае, если банки откажутся предоставить информацию об олигархах, сенаторы будут требовать принятия в отношении них санкций, включая расследование.
В вышеперечисленных банках пока не сделали комментариев.
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