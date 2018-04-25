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Митингующие в Ереване перекрыли автомагистраль в направлении аэропорта
25.04.2018 17:02
Митингующие в Ереване перекрыли автомагистраль в направлении аэропорта, парализовав движение. Проехать в аэропорт или вернуться из него в город не могут сотни машин. Сотни людей оставляют автомобили и, боясь опоздать на рейс, направляются в аэропорт пешком.
«Эта ситуация грубо нарушает право граждан на свободное передвижение и создает серьезную проблему. Призываем открыть автомагистраль», - обратился к митингующим представитель полиции, однако его требование не выполнили.
Напомним, сегодня утром лидер митингующих, депутат Никол Пашинян призвал сторонников возобновить акцию гражданского неповиновения.
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