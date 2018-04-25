Между Тбилиси и Таллинном оформлен меморандум о взаимопонимании

25.04.2018 18:28 Меморандум о взаимопонимании подписали мэр Тбилиси Каха Каладзе и мэр Таллинна Таави Аас.



Документ предусматривает сотрудничество и обмен опытом в таких сферах, как общественный транспорт, охрана окружающей среды, сохранение культурного наследия, и электронное управление.



На встрече, проведенной до оформления меморандума, мэры беседовали о вопросах тесного сотрудничества в данных сферах. Каха Каладзе ознакомил Таави Ааса с осуществленными и запланированными мэрией проектами, и выразил готовность разделить опыт в разных направлениях. По заявлению мэра Тбилиси, осуществление совместных проектов будет содействовать углублению существующих дружеских отношений между двумя городами.



"Чрезвычайно важно, что между нашими столицами состоятся более тесные отношения. Отношения, разумеется, существовали, но есть громадный потенциал для большего углубления сотрудничества. Весьма символично, что обе страны оформляют этот меморандум в связи с 100-летним юбилеем независимости. Мы хотим разделить их опыт в связи с охраной окружающей среды и упорядочением общественного транспорта, а также в контексте развития электронных сервисов. С точки зрения финансирования стратап Таллинн является одним из передовых городов в данной сфере. Мы хотим перенести весь этот опыт в нашу столицу"- заявил Каха Каладзе.



По словам мэра Талина, меморандум даст городам возможность обмениваться лучшим опытом друг друга в разных сферах.



"Мы знаем, что у наших стран, Грузии и Эстонии очень хорошие отношения. После подписания меморандума о взаимопонимании между Тбилиси и Таллинном мы надеемся, что начнем эти отношения и на уровне городов. Это касается таких сфер, как культура, электронное управление, транспорт, мы уже договорились об обмене делегациями для разделения опыта в разных направлениях. Мы глубоко убеждены, что этот меморандум не останется на бумаге, и даст реальные результаты с точки зрения обмена лучшим опытом в разных сферах управления города"- заявил Таави Аас.



На встрече в Городском собрании присутствовали заместители мэра Майя Битадзе и Илья Элошвили, посол Эстонии в Грузии Кай Каарелсон, посол Грузии в Эстонии Тея Ахвледиани, представители мэрии Талина и депутаты Городского собрания Тбилиси.

















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