Великобритания и Франция выражают поддержку мирной инициативе правительства Грузии

25.04.2018 18:39 В рамках встреч высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, к участникам параллельного мероприятия устроенном Грузией — «Уважение прав человека для устойчивого мира» обратились представители Великобритании и Франции.



По информации МИД Грузии, на встрече было обращено внимание на ситуацию с правами человека на оккупированных территориях Грузии и высказана полная поддержка мирной инициативы правительства Грузии.



«Великобритания поддерживает мирную инициативу Грузии. Это прагматический, инновационный план, который даёт хорошие возможности «возведения мостов» для общества разделенного войной», — заявил представитель Великобритании Джонатан Аллен.



По словам же французского дипломата, «инициатив, которые нужны сегодня для строительства мостов и улучшения гуманитарного положения, нет».



По сообщению министерства, представители Великобритании и Франции также подчеркнули необходимость допуска в оккупированные регионы международных механизмов мониторинга, среди которых офис комиссара ООН по правам человека.



На мероприятии слова поддержки в адрес Грузии звучали и от стран — партнеров.



На встрече организованной Грузией, вице — премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе обратил внимание на тяжелую ситуацию, которая сложилась на оккупированных территориях и факты посягательства на права человека со стороны оккупационного режима, а также изоляция данных территорий от международного содружества.















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