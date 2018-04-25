На выступлении президента в парламенте будут присутствовать премьер-министр и члены правительства

25.04.2018 18:46 В ходе выступления в парламенте президента Грузии будут присутствовать премьер-министр Георгий Квирикашвили и члены правительства.



«Так же, как и в прошлом году, на выступлении президента в парламенте будут присутствовать премьер-министр и члены правительства», - сообщают в пресс-службе администрации правительства.



Напомним, президент Грузии Георгий Маргвелашвили предстанет в парламенте с отчетом 2 мая. Что касается формата выступления президента и того, состоятся ли дебаты, этот вопрос пока не решен.

















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