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На выступлении президента в парламенте будут присутствовать премьер-министр и члены правительства
25.04.2018 18:46
В ходе выступления в парламенте президента Грузии будут присутствовать премьер-министр Георгий Квирикашвили и члены правительства.
«Так же, как и в прошлом году, на выступлении президента в парламенте будут присутствовать премьер-министр и члены правительства», - сообщают в пресс-службе администрации правительства.
Напомним, президент Грузии Георгий Маргвелашвили предстанет в парламенте с отчетом 2 мая. Что касается формата выступления президента и того, состоятся ли дебаты, этот вопрос пока не решен.
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