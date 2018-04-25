Содействие миграции граждан Грузии за границу будет уголовно наказуемо

25.04.2018 20:39 За создание соответствующих условий для миграции гражданина Грузии заграницу будет установлена уголовная ответственность.



В "Уголовный кодекс" входит поправка, инициированная в парламент. В частности, согласно законопроекту, за незаконный перевод гражданина Грузии на границу другого государства и/или создание для него соответствующих условий (содействие) для незаконного пребывания заграницей, повлечет пресечение свободы сроком от 3 до 6 лет.



Создание соответствующих условий (содействие) для злоупотребления гражданином Грузии правом получения убежища заграницей повлечет пресечение свободы сроком от 3 до 6 лет. Если эти действия будут совершены неоднократно, в отношении двух или более лиц с использованием подложных документов, повлечет пресечение свободы сроком от 5 до 8 лет. Это действие, совершенное организованной группой, повлечет пресечение свободы сроком от 7 до 10 лет.



Инициаторами законопроекта являются члены парламентского большинства Арчил Талаквадзе, Эка Беселия, Мамука Мдинарадзе, Георгий Вольски, Кахабер Кучава, Отар Данелия, Георгий Хатидзе, и Звиад Квачантирадзе.

















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