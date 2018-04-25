Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Депутат правящей коалиции Армении перешел на сторону оппозиции


25.04.2018   21:12
Член фракции «Дашнакцутюн» Сурен Манукян присоединился к демонстрантам. По его словам, он вместе с членами народного движения требует смены власти.

«Я, Сурен Манукян, нахожусь в Батуми, на мероприятии Парламентской ассамблеи НАТО, но я слежу за событиями в Армении. Как депутат, я не могу оставаться на стороне. Присоединяюсь к народному движению. Это – моё личное решение», — об этом Манукян пишет в социальной сети.

Во фракции пока не комментируют решение депутата.

Как известно, для избрания оппозиционера кандидата Никола Пашиняна премьер-министром необходима поддержка по меньшей мере 53 депутатов. Сторонники Пашиняна заявляют, что у них уже есть надежда на поддержку 40 депутатов. Если член правящей коалиции Манукян также поддержит кандидатуру Пашиняна, ему будет не хватать голосов 12 депутатов.

У правящей «Республиканской партии» Армении в парламенте 58 депутатов, у фракции «Дашнакцутюн» — 7, у фракции Никола Пашиняна «Елк» — 9, у блока «Елк» — 31.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Перевозчики требуют увеличения лимита беспошлинного импорта
Будет ли Андрес Иньеста настаивать грузинское вино?
Банки требуют льгот в рамках земельной реформы
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Идентифицированы останки еще 22 человек, пропавших в вооруженном конфликте Абхазии в 1992-1993 годах
В Гали опасаются, что сухумский режим закроет еще 7 грузинских школ
ЕС готов поддержать мирную инициативу правительства Грузии практическими шагами
Единственной возможностью качественного лечения для гальцев является переход на эту сторону Ингури
Новая инициатива Грузии окажет позитивное влияние на мирный процесс - и.о. посла США
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Глава МИД Грузии примет участие во встрече высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН
Йоханнес Хан - Грузия является лучшим учеником в классе и вы также должны продолжать
В Ереване оппозиция проведет шествие в память жертв геноцида армян
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна