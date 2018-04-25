Депутат правящей коалиции Армении перешел на сторону оппозиции

25.04.2018 21:12 Член фракции «Дашнакцутюн» Сурен Манукян присоединился к демонстрантам. По его словам, он вместе с членами народного движения требует смены власти.



«Я, Сурен Манукян, нахожусь в Батуми, на мероприятии Парламентской ассамблеи НАТО, но я слежу за событиями в Армении. Как депутат, я не могу оставаться на стороне. Присоединяюсь к народному движению. Это – моё личное решение», — об этом Манукян пишет в социальной сети.



Во фракции пока не комментируют решение депутата.



Как известно, для избрания оппозиционера кандидата Никола Пашиняна премьер-министром необходима поддержка по меньшей мере 53 депутатов. Сторонники Пашиняна заявляют, что у них уже есть надежда на поддержку 40 депутатов. Если член правящей коалиции Манукян также поддержит кандидатуру Пашиняна, ему будет не хватать голосов 12 депутатов.



У правящей «Республиканской партии» Армении в парламенте 58 депутатов, у фракции «Дашнакцутюн» — 7, у фракции Никола Пашиняна «Елк» — 9, у блока «Елк» — 31.















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