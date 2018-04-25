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Руководство «Грузинской мечты» проведет встречу с представителями парламентского большинства
25.04.2018 21:14
Завтра состоится встреча руководства «Грузинской мечты» и представителей парламентского большинства
Завтра состоится встреча руководства партии «Грузинская мечта» и членов бюро парламента от парламентского большинства.
По словам Первого канала, встреча пройдет в партийном офисе «Грузинская мечта», и в ней примет участие премьер-министр Георгий Квирикашвили.
На встрече будут обсуждаться вопросы партийной дисциплины и политические заявления, сделанные в последнее время депутатами большинства в адрес друг друга.
Отметим, что членами бюро парламента являются председатели комитетов и фракций, председатель и вице-спикеры законодательного органа.
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