МВД: Таможенно-пропускные пункты на грузино-армянской границе работают в обычном режиме

25.04.2018 21:23 Таможенно-пропускные пункты на грузино-армянской границе работают в обычном режиме.



По информации министерства внутренних дел, граждане передвигаются без задержек и в направлении пропускного пункта «Садахло».



Армянские СМИ сообщали, что демонстранты в Армении перекрыли магистраль Ванадзор-Баграташен. По их данным, митингующие находятся в поселке Дсех и в такой форме присоединяются к участникам акции в Ереване.















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