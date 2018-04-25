|
МВД: Таможенно-пропускные пункты на грузино-армянской границе работают в обычном режиме
25.04.2018 21:23
Таможенно-пропускные пункты на грузино-армянской границе работают в обычном режиме.
По информации министерства внутренних дел, граждане передвигаются без задержек и в направлении пропускного пункта «Садахло».
Армянские СМИ сообщали, что демонстранты в Армении перекрыли магистраль Ванадзор-Баграташен. По их данным, митингующие находятся в поселке Дсех и в такой форме присоединяются к участникам акции в Ереване.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна