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Представители Латвии и Литвы осудили действия России против суверенитета и территориальной целостности Грузии


25.04.2018   21:48
Латвия поддерживает повестку дня европейской интеграции Грузии и евроатлантическую интеграцию Грузии. Учитывая опыт Латвии, мы считаем, что это лучший путь для дальнейшего развития страны и строительства мира», — заявил в ходе выступления в ООН государственный секретарь Латвии Андрей Пилдегович.

На мероприятии, которое касалось положения прав человека на оккупированных территориях, генеральный секретарь Латвии еще раз зафиксировал твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

К участникам мероприятия обратилась и постоянный представитель Литвы в ООН Аудра Плепите, которая говорила о тесном партнерстве Грузии и Литвы.

«Мы поддерживаем попытки властей Грузии, которые направлены на сближение народов и укрепление контактов между народами, строительство большего экономического союза, и что самое главное – к доступности образования, что очень важно для процесса восстановления доверия», — заявил постоянный представитель Литвы в ООН.

Представители Латвии и Литвы осудили действия России против суверенитета и территориальной целостности Грузии.

В рамках встречи высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, прошло параллельное мероприятие, организованное Грузией — «Уважение прав человека для устойчивого мира», на котором с речью выступил вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе. Он уделил внимание тому положению, которое вызывает факты грубого нарушения прав человека со стороны оккупационной силы в оккупированных регионах Грузии и изоляцию этих территорий для международного содружества.

В рамках визита в США, Михаил Джанелидзе принял участие во встрече высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН – «High level meeting on peacebuilding and sustaining peace» и обратился к участникам мероприятия.

Информацию распространяет МИД Грузии.






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