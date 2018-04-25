Представители Латвии и Литвы осудили действия России против суверенитета и территориальной целостности Грузии

25.04.2018 21:48 Латвия поддерживает повестку дня европейской интеграции Грузии и евроатлантическую интеграцию Грузии. Учитывая опыт Латвии, мы считаем, что это лучший путь для дальнейшего развития страны и строительства мира», — заявил в ходе выступления в ООН государственный секретарь Латвии Андрей Пилдегович.



На мероприятии, которое касалось положения прав человека на оккупированных территориях, генеральный секретарь Латвии еще раз зафиксировал твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.



К участникам мероприятия обратилась и постоянный представитель Литвы в ООН Аудра Плепите, которая говорила о тесном партнерстве Грузии и Литвы.



«Мы поддерживаем попытки властей Грузии, которые направлены на сближение народов и укрепление контактов между народами, строительство большего экономического союза, и что самое главное – к доступности образования, что очень важно для процесса восстановления доверия», — заявил постоянный представитель Литвы в ООН.



Представители Латвии и Литвы осудили действия России против суверенитета и территориальной целостности Грузии.



В рамках встречи высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, прошло параллельное мероприятие, организованное Грузией — «Уважение прав человека для устойчивого мира», на котором с речью выступил вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе. Он уделил внимание тому положению, которое вызывает факты грубого нарушения прав человека со стороны оккупационной силы в оккупированных регионах Грузии и изоляцию этих территорий для международного содружества.



В рамках визита в США, Михаил Джанелидзе принял участие во встрече высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН – «High level meeting on peacebuilding and sustaining peace» и обратился к участникам мероприятия.



Информацию распространяет МИД Грузии.















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