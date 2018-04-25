Санкции за оскорбление чувств верующих может вызвать больше недоразумений и интерпретаций - Вольски

25.04.2018 22:10 Заместитель председателя парламента Гия Вольски считает, что введение санкций за оскорбление чувств верующих, возможно, приведет к обратному эффекту и будет содействовать разжиганию противостояния. Вместе с тем по заявлению депутата, парламент должен обсудить данный вопрос.



«Подобный опыт и практика существуют в некоторых европейских странах. На этом этапе я думаю, что это может создать пространство для провокаций, противостояния, в том числе искусственного противостояния и наоборот, вместо содействия стабильности вызовет больше недоразумений и интерпретаций. Я так думаю, хотя нужно провести обсуждение по этому вопросу», — заявил депутат.



По решению комитета по защите прав человека парламента Грузии, в комитете будет создана рабочая группа по обсуждению законодательных регуляций в связи с оскорблением религиозных чувств. Решение было принято в ходе комитетского обсуждения проекта изменений в УК, инициированных депутатом Эмзаром Квициани.



Изменения предусматривают штраф или ограничение свободы на срок до одного года за публичное высказывание, публикацию либо демонстрацию материалов в отношении религиозных святынь, религиозных организаций, священнослужителей или верующих с целью оскорбления чувств верующих.



Кроме того, согласно законопроекту, осквернение религиозных зданий и других религиозных святынь, нанесение на них любых надписей или повреждение, должно наказываться штрафом или ограничением свободы до двух лет.















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