Представители Румынии и Украины выразили поддержку Грузии

25.04.2018 22:21 Представители Румынии и Украины выразили поддержку в отношении Грузии

Румыния поддерживает мирную инициативу Грузии и приветствует реформы в области прав человека в стране, — об этом заявил государственный секретарь Румынии Дан Николаску на мероприятии в ООНпо положению в точки зрения прав человека в оккупированных территориях Грузии.



«Мы являемся свидетелями ухудшение положения в области прав человека в оккупированных районах Грузии. Также очевидно, что в Тбилиси есть высокая политическая воля для решения этого вопроса с использованием международных инструментов.



Важна мирная инициатива Грузии и мы поддерживаем ее, а также приветствуем реформы в области прав человека и усилия на пути европейской интеграции», — отметил государственный секретарь Румынии.



Дан Николаску, от имени Румынии, еще раз выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.



На мероприятии, организованном Грузией, также с речью выступил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. По его словам, Грузия и Украина являются жертвами российской агрессии.



«У нас такое же чувство, что и у наших грузинских друзей. После оккупации регионов Грузии то же самое произошло в Крыму, Грузия и Украина стали жертвами российской агрессии. Мы приветствуем резолюцию Организации по защите прав человека ООН. Украина поддерживает эту резолюцию. Мы считаем, что международные наблюдатели должны быть допущены в оккупированные регионы», — заявил заместитель министра иностранных дел Украины.Он еще раз выразил поддержку в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии и говорил о тех вызовах, которые у обеих стран есть на фоне оккупации Россией территорий.



На мероприятии заявления в поддержку Грузии сделали и страны-партнеры.



В рамках встречи высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, прошло параллельное мероприятие, организованное Грузией — «Уважение прав человека для устойчивого мира», на котором с речью выступил вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе. Он уделил внимание тому положению, которое вызывает факты грубого нарушения прав человека со стороны оккупационной силы в оккупированных регионах Грузии и изоляцию этих территорий для международного содружества.



В рамках визита в США, Михаил Джанелидзе принял участие во встрече высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН – «High level meeting on peacebuilding and sustaining peace» и обратился к участникам мероприятия.



Информацию распространяет МИД Грузии.















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