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Европейские депутаты посетят Грузию в мае
25.04.2018 22:30
В мае Грузию посетят европарламентарии. Информацию корреспонденту Первого канала подтвердили в Брюсселе.
В Тбилиси запланировано заседание подкомитета по обороне и безопасности Европарламента. Депутаты будут обсуждать отношения Грузии-ЕС, оккупированные территории, положение и вызовы с точки зрения безопасности.
Кроме подкомитета по обороне и безопасности, в мае Тбилиси примет встречу «Группы друзей Грузии» в Европарламенте.
Европарламентарии посетят и линию оккупации в Хурвалети.
Первая встреча «Группы друзей Грузии» в Европарламенте состоялась в июле 2017 года в Страсбурге.
Парламентарии отметили, что «Группа друзей Грузии» является сильным голосом Грузии в законодательном органе.
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