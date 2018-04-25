Европейские депутаты посетят Грузию в мае

25.04.2018 22:30 В мае Грузию посетят европарламентарии. Информацию корреспонденту Первого канала подтвердили в Брюсселе.



В Тбилиси запланировано заседание подкомитета по обороне и безопасности Европарламента. Депутаты будут обсуждать отношения Грузии-ЕС, оккупированные территории, положение и вызовы с точки зрения безопасности.



Кроме подкомитета по обороне и безопасности, в мае Тбилиси примет встречу «Группы друзей Грузии» в Европарламенте.



Европарламентарии посетят и линию оккупации в Хурвалети.



Первая встреча «Группы друзей Грузии» в Европарламенте состоялась в июле 2017 года в Страсбурге.



Парламентарии отметили, что «Группа друзей Грузии» является сильным голосом Грузии в законодательном органе.















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