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Европейские депутаты посетят Грузию в мае


25.04.2018   22:30
В мае Грузию посетят европарламентарии. Информацию корреспонденту Первого канала подтвердили в Брюсселе.

В Тбилиси запланировано заседание подкомитета по обороне и безопасности Европарламента. Депутаты будут обсуждать отношения Грузии-ЕС, оккупированные территории, положение и вызовы с точки зрения безопасности.

Кроме подкомитета по обороне и безопасности, в мае Тбилиси примет встречу «Группы друзей Грузии» в Европарламенте.

Европарламентарии посетят и линию оккупации в Хурвалети.

Первая встреча «Группы друзей Грузии» в Европарламенте состоялась в июле 2017 года в Страсбурге.

Парламентарии отметили, что «Группа друзей Грузии» является сильным голосом Грузии в законодательном органе.






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