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Глава МВД Грузии встретился с министрами иностранных и внутренних дел Литвы


25.04.2018   22:56
Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария с трехдневным рабочим визитом посетил Литву, где он встретился с министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом и министром внутренних дел Эймутисом Мисюнасом, с которыми обсудил вопросы сотрудничества между правоохранительными органами двух стран, включая борьбу с организованной преступностью.

По информации МВД Грузии, Гахария ознакомил официальных представителей Литвы с теми шагами, которые были предприняты правительством Грузии для предотвращения приостановления безвизового режима с ЕС, в том числе, с решением правительства по ужесточению правил для сокращения растущего числа соискателей убежища в государствах чденах ЕС.

Выступая после встречи 23 апреля, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что существуют определенные «трудности» в реализации безвизового режима, но, в то же время выразил надежду, что правительство Грузии «примет все меры для устранения всех сомнений и вопросов».

«Мы видим явную готовность Грузии справиться со всеми стоящими перед ней вызовами; Поэтому мы не сомневаемся, что в ближайшем будущем у нее будут положительные результаты», - сказал он.

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария в рамках визита 22-24 апреля встретился с генеральным комиссаром Полиции Литвы Линасом Пернавасом. На встрече стороны обсудили результаты, достигнутые в результате сотрудничества в сфере защиты свидетелей, борьбы с киберпреступностью и экспертно-криминалистического сотрудничества.






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