Глава МВД Грузии встретился с министрами иностранных и внутренних дел Литвы

25.04.2018 22:56 Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария с трехдневным рабочим визитом посетил Литву, где он встретился с министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом и министром внутренних дел Эймутисом Мисюнасом, с которыми обсудил вопросы сотрудничества между правоохранительными органами двух стран, включая борьбу с организованной преступностью.



По информации МВД Грузии, Гахария ознакомил официальных представителей Литвы с теми шагами, которые были предприняты правительством Грузии для предотвращения приостановления безвизового режима с ЕС, в том числе, с решением правительства по ужесточению правил для сокращения растущего числа соискателей убежища в государствах чденах ЕС.



Выступая после встречи 23 апреля, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что существуют определенные «трудности» в реализации безвизового режима, но, в то же время выразил надежду, что правительство Грузии «примет все меры для устранения всех сомнений и вопросов».



«Мы видим явную готовность Грузии справиться со всеми стоящими перед ней вызовами; Поэтому мы не сомневаемся, что в ближайшем будущем у нее будут положительные результаты», - сказал он.



Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария в рамках визита 22-24 апреля встретился с генеральным комиссаром Полиции Литвы Линасом Пернавасом. На встрече стороны обсудили результаты, достигнутые в результате сотрудничества в сфере защиты свидетелей, борьбы с киберпреступностью и экспертно-криминалистического сотрудничества.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

