Маршалок польского Сейма отменил визит в Грузию из-за ситуации в парламенте

25.04.2018 23:05 Маршалок Сейма Польши Марек Кухцинский отменил визит в Грузию, принимая во внимание акцию протеста в середине польского парламента родственников детей-инвалидов, которая продолжается уже вторую неделю.



Об этом сообщил директор информационного центра Сейма РП Анджей Гжегжулка, информирует Польское радио.



"Маршалок Сейма решил отменить очень важный заграничный визит в Грузию, учитывая ситуацию в Сейме. Мы рассчитываем достигнуть понимания и консенсуса в деле требований протестующих", - заявил Гжегжулка.



С 18 апреля в помещении Сейма постоянно находится группа детей-инвалидов со своими родителями и опекунами, требующими от правительства страны повышения уровня социальной помощи для детей с ограниченными возможностями, которые достигли 18-летнего возраста.



С протестующими в Сейме уже дважды вела переговоры министр социальной политики Эльжбета Рафальска, которая пообещала повышение социальной помощи для этой категории детей. По состоянию на четверг стороны еще не достигли окончательного понимания.



Протестующие намереваются оставаться в Сейме до 8 мая, когда начнется новое заседание Сейма страны. Во время него могут быть рассмотрены изменения в законе о повышении социальной помощи для детей-инвалидов.















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