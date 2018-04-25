Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Маршалок польского Сейма отменил визит в Грузию из-за ситуации в парламенте


25.04.2018   23:05
Маршалок Сейма Польши Марек Кухцинский отменил визит в Грузию, принимая во внимание акцию протеста в середине польского парламента родственников детей-инвалидов, которая продолжается уже вторую неделю.

Об этом сообщил директор информационного центра Сейма РП Анджей Гжегжулка, информирует Польское радио.

"Маршалок Сейма решил отменить очень важный заграничный визит в Грузию, учитывая ситуацию в Сейме. Мы рассчитываем достигнуть понимания и консенсуса в деле требований протестующих", - заявил Гжегжулка.

С 18 апреля в помещении Сейма постоянно находится группа детей-инвалидов со своими родителями и опекунами, требующими от правительства страны повышения уровня социальной помощи для детей с ограниченными возможностями, которые достигли 18-летнего возраста.

С протестующими в Сейме уже дважды вела переговоры министр социальной политики Эльжбета Рафальска, которая пообещала повышение социальной помощи для этой категории детей. По состоянию на четверг стороны еще не достигли окончательного понимания.

Протестующие намереваются оставаться в Сейме до 8 мая, когда начнется новое заседание Сейма страны. Во время него могут быть рассмотрены изменения в законе о повышении социальной помощи для детей-инвалидов.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Перевозчики требуют увеличения лимита беспошлинного импорта
Будет ли Андрес Иньеста настаивать грузинское вино?
Банки требуют льгот в рамках земельной реформы
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Идентифицированы останки еще 22 человек, пропавших в вооруженном конфликте Абхазии в 1992-1993 годах
В Гали опасаются, что сухумский режим закроет еще 7 грузинских школ
ЕС готов поддержать мирную инициативу правительства Грузии практическими шагами
Единственной возможностью качественного лечения для гальцев является переход на эту сторону Ингури
Новая инициатива Грузии окажет позитивное влияние на мирный процесс - и.о. посла США
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Глава МИД Грузии примет участие во встрече высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН
Йоханнес Хан - Грузия является лучшим учеником в классе и вы также должны продолжать
В Ереване оппозиция проведет шествие в память жертв геноцида армян
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна