Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Никол Пашинян официально назван кандидатом на пост премьер-министра Армении


25.04.2018   23:25
Фракция «Елк» официально назвала организатора протестных акций Никола Пашиняна кандидатом на пост премьер-министра Армении. Об этом говорится в распространенном фракцией заявлении.

В эти минуты в центре Еревана на площади Республики проходит акция. В ближайшее время к собравшимся обратится Никол Пашинян.

Бывший премьер-министр Армении Серж Саргсян позавчера подал в отставку. Обязанности премьер-министра временно исполняет Карен Карапетян. Сегодня распространилась информация об отставке Карапетяна, однако официально эта информация пока не подтверждена.

Никол Пашинян требует проведения досрочных парламентских выборов. Для избрания на пост премьер-министра оппозиционеру Пашиняну требуется как минимум поддержка 53 депутатов армянского парламента. Сторонники Пашиняна утверждают, что они уже могут рассчитывать на голоса 47 депутатов.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Перевозчики требуют увеличения лимита беспошлинного импорта
Будет ли Андрес Иньеста настаивать грузинское вино?
Банки требуют льгот в рамках земельной реформы
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Идентифицированы останки еще 22 человек, пропавших в вооруженном конфликте Абхазии в 1992-1993 годах
В Гали опасаются, что сухумский режим закроет еще 7 грузинских школ
ЕС готов поддержать мирную инициативу правительства Грузии практическими шагами
Единственной возможностью качественного лечения для гальцев является переход на эту сторону Ингури
Новая инициатива Грузии окажет позитивное влияние на мирный процесс - и.о. посла США
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Глава МИД Грузии примет участие во встрече высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН
Йоханнес Хан - Грузия является лучшим учеником в классе и вы также должны продолжать
В Ереване оппозиция проведет шествие в память жертв геноцида армян
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна