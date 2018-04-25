Никол Пашинян официально назван кандидатом на пост премьер-министра Армении

25.04.2018 23:25 Фракция «Елк» официально назвала организатора протестных акций Никола Пашиняна кандидатом на пост премьер-министра Армении. Об этом говорится в распространенном фракцией заявлении.



В эти минуты в центре Еревана на площади Республики проходит акция. В ближайшее время к собравшимся обратится Никол Пашинян.



Бывший премьер-министр Армении Серж Саргсян позавчера подал в отставку. Обязанности премьер-министра временно исполняет Карен Карапетян. Сегодня распространилась информация об отставке Карапетяна, однако официально эта информация пока не подтверждена.



Никол Пашинян требует проведения досрочных парламентских выборов. Для избрания на пост премьер-министра оппозиционеру Пашиняну требуется как минимум поддержка 53 депутатов армянского парламента. Сторонники Пашиняна утверждают, что они уже могут рассчитывать на голоса 47 депутатов.















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