МОК заявляет о поддержке Грузии в вопросе проведения зимней Олимпиады 2030 года

25.04.2018 23:30 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился с первым вице-президентом Международного олимпийского комитета (IOC) Наваль Эль-Мутавакель.



Как сообщила Наваль Эль-Мутавакель, на встрече обсуждалась инициатива, связанная с перспективой проведения в Грузии зимних Олимпийских игр в 2030 году.



«Грузия — страна героев и на Олимпийских играх всегда представлена ​​спортсменами высокого ранга. Думаю, что сейчас подходящее время, чтобы вы выразили свое желание, и мы приветствуем ваше предложение», — сказала первый вице-президент Международного олимпийского комитета. Она выразила готовность поддержать Грузию в вопросе проведения зимних Олимпийских игр.



Как отметил Георгий Квирикашвили, в текущем году Международный олимпийский комитет направит в Грузию специальную команду экспертов и советников с целью изучения состояния развития горных курортов и будущих перспектив. По его словам, данное решения президент Международного олимпийского комитета Томас Бах принял после их встречи в Лозанне.



Премьер-министр Грузии подчеркнул, что развитие горнолыжных курортов и зимних видов спорта является одним из важных приоритетов правительства, для чего прилагаются значительные усилия. По его словам, особое внимание уделяется рекомендациям экспертов Международного олимпийского комитета, которые уже изучили имеющуюся ситуацию и инфраструктуру в Гудаури, Казбеги, Боржоми и Бакуриани.



Первый вице-президент Международного олимпийского комитета вместе с членами Комитета посещают Грузию с двухдневным визитом. Одна из целей визита делегации — представить Марокко в качестве кандидата на проведение чемпионата мира ФИФА в 2026 году.



Информацию о встрече распространила пресс-служба администрации правительства.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

