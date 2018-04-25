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МОК заявляет о поддержке Грузии в вопросе проведения зимней Олимпиады 2030 года


25.04.2018   23:30
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился с первым вице-президентом Международного олимпийского комитета (IOC) Наваль Эль-Мутавакель.

Как сообщила Наваль Эль-Мутавакель, на встрече обсуждалась инициатива, связанная с перспективой проведения в Грузии зимних Олимпийских игр в 2030 году.

«Грузия — страна героев и на Олимпийских играх всегда представлена ​​спортсменами высокого ранга. Думаю, что сейчас подходящее время, чтобы вы выразили свое желание, и мы приветствуем ваше предложение», — сказала первый вице-президент Международного олимпийского комитета. Она выразила готовность поддержать Грузию в вопросе проведения зимних Олимпийских игр.

Как отметил Георгий Квирикашвили, в текущем году Международный олимпийский комитет направит в Грузию специальную команду экспертов и советников с целью изучения состояния развития горных курортов и будущих перспектив. По его словам, данное решения президент Международного олимпийского комитета Томас Бах принял после их встречи в Лозанне.

Премьер-министр Грузии подчеркнул, что развитие горнолыжных курортов и зимних видов спорта является одним из важных приоритетов правительства, для чего прилагаются значительные усилия. По его словам, особое внимание уделяется рекомендациям экспертов Международного олимпийского комитета, которые уже изучили имеющуюся ситуацию и инфраструктуру в Гудаури, Казбеги, Боржоми и Бакуриани.

Первый вице-президент Международного олимпийского комитета вместе с членами Комитета посещают Грузию с двухдневным визитом. Одна из целей визита делегации — представить Марокко в качестве кандидата на проведение чемпионата мира ФИФА в 2026 году.

Информацию о встрече распространила пресс-служба администрации правительства.






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