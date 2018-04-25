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ПАСЕ приняла резолюцию по противодействию российской пропаганде
25.04.2018 23:55
В среду, 25 апреля, Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно приняла резолюцию о поддержке противодействия российской пропаганде на уровне Европейского Союза.
Об этом сообщил вице-президент ПАСЕ, глава украинской делегации Владимир Арьев.
"Еще одна небольшая победа. ПАСЕ только что единогласно приняла резолюцию по моему докладу: выразила поддержку противодействию российской пропаганде на уровне ЕС и рекомендовала странам-членам Совета Европы учредить органы (observatories) для отслеживания дезинформации и фейков", - заявил он на своей странице в Facebook.
В документе признается, что некоторые государственные СМИ превратились в пропагандистские машины для распространения фейковых новостей и разжигания ненависти и ксенофобии.
В связи с этим ПАСЕ подтвердила поддержку решению Европейского Совета 2015 о борьбе с дезинформацией и откровенной ложью со стороны России, путем создания Оперативной рабочей группы ЕС по стратегическим коммуникациям East StratCom.
Напомним, что вице-президент Еврокомиссии Федерика Могерини рассказала о намерении запустить в Киеве антифейковую кампанию по евроинтеграции.
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