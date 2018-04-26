Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Лица, совершившие преступление на территории консульства Грузии за рубежом, будут привлекаться к уголовной ответственности по грузинскому законодательству


26.04.2018   09:24
Лица, совершившие преступление на территории дипломатического представительства или консульского учреждения Грузии за рубежом, будут привлекаться к уголовной ответственности по грузинскому законодательству.

Соответствующие поправки входят в «Уголовный кодекс». Они были инициированы на сегодняшнем заседании бюро.

Правительство поясняет, что за пределами регуляций в законодательстве остаются такие случаи, когда преступление совершено на территории посольства или консульства Грузии за рубежом.

«Собственно территорию посольства или консульского учреждения Грузии в иностранном государстве ни один международный договор или соглашение не считают напрямую территорией Грузии, а здание дипломатического представительства – неприкосновенно. Соответственно, если преступление совершено на территории посольства или консульского учреждения Грузии за рубежом и не существует уголовной ответственности за преступление, совершенное за рубежом, опасность возникновения правового вакуума совершенно реальна», — отмечается в объяснительной записке законопроекта.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Rosenbauer займется сборкой пожарно-спасательной техники в Грузии
В Грузии подорожали внутренние полеты
Спрос на нефтепродукты в Грузии вырос
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Останки 22 человек, пропавших без вести в ходе вооруженного конфликта в Абхазии, доставят в собор Троицы
В Гали прошла очередная встреча механизма по превенции инцидентов и реагированию на них
Для лиц, торгующих вдоль линии разделения, будут установлены льготы
В Тбилиси похоронят 22 человек, погибших в Абхазии в 90-х годах
Идентифицированы останки еще 22 человек, пропавших в вооруженном конфликте Абхазии в 1992-1993 годах
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Евкуров обещает ликвидировать трехсменку в школах
Правящая партия Армении сменит председателя
Президент Армении создает собственную партию
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна