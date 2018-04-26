Лица, совершившие преступление на территории консульства Грузии за рубежом, будут привлекаться к уголовной ответственности по грузинскому законодательству

26.04.2018 09:24 Лица, совершившие преступление на территории дипломатического представительства или консульского учреждения Грузии за рубежом, будут привлекаться к уголовной ответственности по грузинскому законодательству.



Соответствующие поправки входят в «Уголовный кодекс». Они были инициированы на сегодняшнем заседании бюро.



Правительство поясняет, что за пределами регуляций в законодательстве остаются такие случаи, когда преступление совершено на территории посольства или консульства Грузии за рубежом.



«Собственно территорию посольства или консульского учреждения Грузии в иностранном государстве ни один международный договор или соглашение не считают напрямую территорией Грузии, а здание дипломатического представительства – неприкосновенно. Соответственно, если преступление совершено на территории посольства или консульского учреждения Грузии за рубежом и не существует уголовной ответственности за преступление, совершенное за рубежом, опасность возникновения правового вакуума совершенно реальна», — отмечается в объяснительной записке законопроекта.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

