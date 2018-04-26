Резолюция подчеркнет отношение Европарламента к оккупации Грузии Россией - Клэр Муди

26.04.2018 09:47 Резолюция европарламента будет важной и подчеркнет наше сотрудничество, стратегическое партнерство и отношение организации к оккупации Грузии Россией, — об этом Первому каналу заявила сопредседатель «Группы друзей Грузии».



По словам Клэр Муди, у ЕС должна быть твердая позиция, и организация должна быть единой в отношении тех вопросов, которые именуются отношением с Россией.



«Мы готовимся к принятию резолюции и находимся в процессе планирования. Резолюция будет важной и подчеркнет наше сотрудничество, стратегическое партнерство и отношение организации к оккупации Грузии Россией. Это будет выражение солидарности европарламентариями, признание фактов и поддержка. У ЕС должна быть твердая позиция, и организация должна быть единой в отношении тех вопросов, которые именуются отношением с Россией.



Против России действуют санкции ЕС. Санкции должны оставаться в силе до выполнения Минских соглашений. Солсбери — мой родной город. Весь мир знает, что произошло в Солсбери. Мы недавно испытали отношения с Россией. Случившееся еще раз показало нам важность единой позиции ЕС», — заявила Муди.



Завтра в Брюсселе планируется шестое заседание Парламентской ассоциации Грузии-ЕС.



Кроме углубления сотрудничества, на повестке дня – обсуждение безопасности, положения на оккупированных территориях и новой мирной инициативы, созданной для населения по ту сторону оккупационной линии.



Параллельно, Европарламент готовится принять специальную резолюцию на десятую годовщину Августовской войны. Документ должны утвердить в июне.















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