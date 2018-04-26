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Сегодня в Европарламенте состоится 6-е заседание комитета парламентской ассоциации


26.04.2018   10:24
Сегодня комитет парламентской ассоциации проведет шестое заседание под руководством сопредседателей комитета, председателя комитета по интеграции с Европой Тамар Хулордава и члена Европарламента Саджада Карима. Информацию об этом распространяет парламент Грузии.

По их данным, для обсуждения отношений Евросоюза и Грузии члены парламента Грузии и Европарламента заслушают представителей исполнительной власти Грузии и Евросоюза.

«На заседании партнеры обсудят осуществление соглашения об ассоциации и свободной торговле, протекающие в Грузии демократические реформы и конституционные изменения, рассмотрят ситуацию в сфере правосудия, внедрение в парламенте принципов открытого управления, а также планы экономического развития страны.

С ситуацией на оккупированных территориях Грузии и мирной политикой властей комитет ознакомит госминистр по вопросам примирения и гражданской интеграции Кетеван Цихелашвили, а с положением прав человека – Народный защитник Нино Ломджария. В завершении заседания комитет парламентской ассоциации Евросоюз – Грузия примет заявление и рекомендации.

Комитет парламентской ассоциации Евросоюз – Грузия (EU-Georgia Parliamentary Association Committee) состоит, с одной стороны, из членов парламента Грузии, а с другой – членов Европарламента. Этот орган – один из институционных рамок, которые устанавливает соглашение об ассоциации для сотрудничества между Евросоюзом и Грузией, наряду с действующим в исполнительной власти Советом ассоциации и комитетом ассоциации», - говорится в сообщении парламента.






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