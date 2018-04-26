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В Брюсселе сегодня состоится парламентское заседание ассоциации ЕС-Грузия


26.04.2018   10:59
Состоится шестое заседание Парламентского комитета ассоциации ЕС-Грузия под руководством председателя комитета по интеграции с Европой Тамар Хулордава и члена Европарламента Саджада Карима, — информацию об этом распространяет парламент Грузии.

По их данным, для обсуждения отношений между ЕС и Грузией члены парламента Грузии и Европарламента заслушают представителей исполнительной власти и Евросоюза.

На встрече партнеры будут рассматривать осуществление Соглашения об ассоциации и Соглашения о свободной торговле, демократические реформы в Грузии и конституционные изменения, обсудят положение в сфере правосудия, внедрение принципов открытого правительства в работе парламента, а также планы по экономическом развитию страны.






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