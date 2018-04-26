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Гварамия: Иванишвили должен благодарить Кодуа за то, что Патаркацишвили его не повесил


26.04.2018   11:52
Генеральный директор оппозиционной телекомпании «Рустави-2» Ника Гварамия отозвался на выдвинутые прокуратурой обвинения в адрес еще одного соратника Саакашвили, высокопоставленного чиновника МВД Эрекле Кодуа.

На своей личной странице в фейсбуке Гварамия напоминает о том времени, когда еще один известный олигарх – Бадри Патаркацишвили, создал в Грузии телекомпанию «Имеди», которая, по мнению представителей команды Саакашвили, вела провокационную деятельность в отношении властей и призывала к свержению правительства в 2007 году. Именно в погроме в этой телекомпании обвиняется Эрекле Кодуа.

Гварамия, который в тот период был первым заместителем Генерального прокурора в правительстве президента Михеила Саакашвили, указывает на противостояние, которое существовало между Патаркацишвили и другим известным олигархом – Бидзиной Иванишвили. В то время Иванишвили сотрудничал с правительством Саакашвили, а Патаркацишвили, напротив, был в оппозиции и собирался баллотироваться в президенты Грузии.

«Эрекле Кодуа сумел предотвратить государственный переворот в Грузии. Он в одиночку отправился в логово врага и рискуя жизнью, вынес оттуда неопровержимые доказательства. Если бы он этого не сделал, сегодня в Грузии была бы «Бадрикратия». И догадайтесь, кого бы повесил на первом же дереве Патаркацишвили — Бидзину Иванишвили! И Иванишвили прекрасно знал об этом и ежедневно требовал чуть ли не расстрелять Бадри и сравнять с землей телекомпанию «Имеди».

Надеюсь, вы не будете спрашивать, откуда мне об этом известно. Так что Иванишвили должен быть благодарен Кодуа за то, что он жив и сегодня сажает деревья в своем саду, а не болтается на них повешенным», — пишет на своей странице в фейсбуке Ника Гварамия.

Разговор Патаркацишвили и Кодуа в Лондоне был тайно записан 23 декабря 2007 года с разрешения спецслужб Великобритании. Несмотря на тщательный обыск, который провела личная охрана Патаркацишвили, Кодуа удалось сделать полную аудиозапись двухчасовой беседы с олигархом – он пронес микрофон в обуви.

25 декабря 2007 года Генеральная прокуратура Грузии обнародовала аудиозапись, где Бадри Патаркацишвили предлагает Эрекле Кодуа деньги с целью осуществления в стране государственного переворота и предлагает ему организовать устранение или ликвидацию министра внутренних дел.

На записи Патаркацишвили заявляет Кодуа, что после выборов он должен обнародовать два мешка с фальшивыми бюллетенями и сказать, что он против фальсификации выборов и за демократическое развитие страны. После этого Кодуа должен был организовать арест главы МВД Вано Мерабишвили или его физическую ликвидацию. Взамен Кодуа получал 100 миллионов долларов и политическую гарантию от Патаркацишвили, который становился президентом. В разговоре с Кодуа Патаркацишвили много говорил и о своей деятельности в России. В феврале 2008 года Бадри Патаркацишвили скоропостижно скончался в Лондоне, причиной смерти назвали сердечный приступ.






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