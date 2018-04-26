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Серж Саргсян покидает пост лидера Республиканской партии Армении
26.04.2018 13:10
Республиканская партия Армении (РПА) готова обсуждать любой вопрос со всеми сторонами внутриполитического кризиса без предусловий и достигла соглашения о начале обсуждения вопроса о смене партийного лидера. Об этом сообщает пресс-служба РПА, передает EADaily.
Накануне экс-президент и бывший премьер-министр Армении Серж Саргсян обратился с посланием к депутатам фракции РПА, обладающей большинством в нынешнем составе парламента республики, и пригласил их на встречу «поговорить о мире и стабильности».
«Было достигнуто соглашение о начале дискуссий относительно выбора нового председателя Республиканской партии Армении», — сказано в заявлении, опубликованном по итогам встречи фракции РПА с Сержем Саргсяном и исполняющим обязанности премьер-министра Кареном Карапетяном 25 апреля.
Помимо этого, в ходе обсуждений республиканская фракция объявила о готовности обсуждать любой вопрос со всеми сторонами без предварительных условий.
Также в ходе заседания, бывший премьер-министр Армении Серж Саргсян более подробно представил членам фракции РПА причины его отставки и рассказал о различных форматах работы в Национальном собрании (парламенте).
«Бывший глава страны назвал достижение внутренней стабильности и безопасности первостепенной важности, которая может быть решена только единством Республиканской партии», — говорится в сообщении.
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