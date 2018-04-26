Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Серж Саргсян покидает пост лидера Республиканской партии Армении


26.04.2018   13:10
Республиканская партия Армении (РПА) готова обсуждать любой вопрос со всеми сторонами внутриполитического кризиса без предусловий и достигла соглашения о начале обсуждения вопроса о смене партийного лидера. Об этом сообщает пресс-служба РПА, передает EADaily.

Накануне экс-президент и бывший премьер-министр Армении Серж Саргсян обратился с посланием к депутатам фракции РПА, обладающей большинством в нынешнем составе парламента республики, и пригласил их на встречу «поговорить о мире и стабильности».

«Было достигнуто соглашение о начале дискуссий относительно выбора нового председателя Республиканской партии Армении», — сказано в заявлении, опубликованном по итогам встречи фракции РПА с Сержем Саргсяном и исполняющим обязанности премьер-министра Кареном Карапетяном 25 апреля.
Помимо этого, в ходе обсуждений республиканская фракция объявила о готовности обсуждать любой вопрос со всеми сторонами без предварительных условий.

Также в ходе заседания, бывший премьер-министр Армении Серж Саргсян более подробно представил членам фракции РПА причины его отставки и рассказал о различных форматах работы в Национальном собрании (парламенте).

«Бывший глава страны назвал достижение внутренней стабильности и безопасности первостепенной важности, которая может быть решена только единством Республиканской партии», — говорится в сообщении.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Rosenbauer займется сборкой пожарно-спасательной техники в Грузии
В Грузии подорожали внутренние полеты
Спрос на нефтепродукты в Грузии вырос
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Останки 22 человек, пропавших без вести в ходе вооруженного конфликта в Абхазии, доставят в собор Троицы
В Гали прошла очередная встреча механизма по превенции инцидентов и реагированию на них
Для лиц, торгующих вдоль линии разделения, будут установлены льготы
В Тбилиси похоронят 22 человек, погибших в Абхазии в 90-х годах
Идентифицированы останки еще 22 человек, пропавших в вооруженном конфликте Абхазии в 1992-1993 годах
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Евкуров обещает ликвидировать трехсменку в школах
Правящая партия Армении сменит председателя
Президент Армении создает собственную партию
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна