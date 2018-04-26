Франция сокращает срок рассмотрения запросов на убежище и облегчает процедуру высылки из страны

26.04.2018 13:26 Французский парламент принял закон об иммиграции и убежище. Представленный главой МВД законопроект сокращает срок рассмотрения запросов на убежище и облегчает процедуру высылки из страны.



Как передает RFI, согласно законопроекту, срок рассмотрения запросов на убежище сократится с 11 месяцев до полугода, упрощается процедура принудительного выдворения из страны тех, кому было отказано в статусе беженца, увеличивается с 45 до 90 дней максимальный срок помещения в центры административного задержания, смягчается ответственность помогающих нелегальным мигрантам.



По мнению министра внутренних дел Франции Жерара Коллона, новый закон должен ограничить «массовую миграцию», но в тоже время гарантировать право на убежище, «священное» во Франции. «Мы не можем принять всю бедноту мира», — заявил ранее президент Эмманюэль Макрон, комментируя проект закона об эмиграции.



За закон проголосовало 228 депутатов, против — 139, еще 24 парламентария воздержались.



Закон раскритиковала как правая, так и левая парламентская оппозиция. Если правые «Республиканцы» и крайне правый Нацфронт посчитали проект закона слишком мягким, то левые фракции в парламенте, наоборот, назвали его «античеловечным». Французское отделение Amnesty International охарактеризовало принимаемый закон как «опасный».



По итогам 2017 года Французское бюро по защите беженцев и апатридов получило более ста тысяч новых прошений о предоставлении статуса беженца. Однако, по словам директора ведомства Паскаля Бриса, особенно массового наплыва просителей убежища в 2017 году во Франции не зафиксировано.















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