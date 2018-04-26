Бидзина Иванишвили возглавит партию «Грузинская мечта - Демократическая Грузия»

26.04.2018 13:26 Премьер-министр Георгий Квирикашвили покидает должность председателя партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», а партию возглавит Бидзина Иванишвили. Об этом Квирикашвили заявил по окончанию встречи между руководством партии и членами бюро парламента от парламентского большинства, которая прошла в партийном офисе «Грузинской мечты».



По его словам, он сегодня предложил Иванишвили возглавить партию, и это предложение было принято экс-премьером Иванишвили.



Георгий Квирикашвили был избран председателем партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» на съезде партии от 14 мая 2016 года.















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