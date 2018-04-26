Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Цихелашвили: Оценка и восприятие реальности важны для сдерживания процесса ключевых вопросов


26.04.2018   13:42
Государственный министр по по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили в интервью Первому каналу оценивает заявление европарламентариев.

По её словам, европарламентарии зафиксировали важную позицию, что в Евросоюзе должна укорениться нормой упоминание т.н. Южной Осетии и Абхазии оккупированными Россией территориями.

По словам Цихелашвили, оценка и восприятие реальности важны для сдерживания текущих процессов на оккупированных территориях и урегулирования конфликта.

«Я думаю, что это очень важная позиция. Европарламент фиксирует в резолюциях ту печальную данность, в которой мы находимся.

Грузинские территории оккупированы Россией. Все институции единодушно поддерживают территориальную целостность и суверенитет Грузии. Для восприятия и оценки реальности важно, для сдерживания процесса ключевых вопросов, предпринять конкретные шаги для разрешения конфликта. Правительство Грузии вместе с партнерами и людьми, для которых конфликт является повседневной проблемой, обязательно предпримет шаги для улучшения социально-экономической ситуации », — заявила Кетеван Цикелашвили.

Напомним, что европарламентарий Саджад Карим заявил в эксклюзивном интервью Первому каналу , что для ЕС важно, чтобы Цхинвальский регион и Абхазия упоминались в качестве оккупированных Россией территорий.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Rosenbauer займется сборкой пожарно-спасательной техники в Грузии
В Грузии подорожали внутренние полеты
Спрос на нефтепродукты в Грузии вырос
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Останки 22 человек, пропавших без вести в ходе вооруженного конфликта в Абхазии, доставят в собор Троицы
В Гали прошла очередная встреча механизма по превенции инцидентов и реагированию на них
Для лиц, торгующих вдоль линии разделения, будут установлены льготы
В Тбилиси похоронят 22 человек, погибших в Абхазии в 90-х годах
Идентифицированы останки еще 22 человек, пропавших в вооруженном конфликте Абхазии в 1992-1993 годах
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Евкуров обещает ликвидировать трехсменку в школах
Правящая партия Армении сменит председателя
Президент Армении создает собственную партию
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна