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Цихелашвили: Оценка и восприятие реальности важны для сдерживания процесса ключевых вопросов
26.04.2018 13:42
Государственный министр по по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили в интервью Первому каналу оценивает заявление европарламентариев.
По её словам, европарламентарии зафиксировали важную позицию, что в Евросоюзе должна укорениться нормой упоминание т.н. Южной Осетии и Абхазии оккупированными Россией территориями.
По словам Цихелашвили, оценка и восприятие реальности важны для сдерживания текущих процессов на оккупированных территориях и урегулирования конфликта.
«Я думаю, что это очень важная позиция. Европарламент фиксирует в резолюциях ту печальную данность, в которой мы находимся.
Грузинские территории оккупированы Россией. Все институции единодушно поддерживают территориальную целостность и суверенитет Грузии. Для восприятия и оценки реальности важно, для сдерживания процесса ключевых вопросов, предпринять конкретные шаги для разрешения конфликта. Правительство Грузии вместе с партнерами и людьми, для которых конфликт является повседневной проблемой, обязательно предпримет шаги для улучшения социально-экономической ситуации », — заявила Кетеван Цикелашвили.
Напомним, что европарламентарий Саджад Карим заявил в эксклюзивном интервью Первому каналу , что для ЕС важно, чтобы Цхинвальский регион и Абхазия упоминались в качестве оккупированных Россией территорий.
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