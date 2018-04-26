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Армении не удастся провести реформы, не поссорившись с Россией – Саакашвили
26.04.2018 13:57
Михеил Саакашвили, который стал президентом Грузии в результате "Революции роз", считает, что Армении не удастся провести реформы, не поссорившись с Россией. Об этом он заявил в эфире Настоящего Времени.
"Нет. Вопрос внешней ориентации – это не вопрос деклараций, это вопрос образа жизни. В Украине сейчас на словах антимосковский режим, но по образу жизни украинская элита подражает московской, как и в Грузии, в Молдове, в Армении. Формируются абсолютно одинаковые режимы", – сказал Саакашвили.
"У Никола Пашиняна уже есть проблемы с Москвой. Уже сейчас армянская элита попыталась его отодвинуть в сторону, попыталась украсть плоды революции. В Украине это произошло в течение нескольких лет, а здесь начало происходить уже на другой день", – отметил он.
25 апреля сторонники лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна возобновили акции гражданского неповиновения. Это произошло после того, как запланированные переговоры между Пашиняном и представителями правящей партии сорвались. Никол Пашинян призвал демонстрантов собраться на площади Республики в Ереване и "закрепить победу "бархатной народной революции".
Серж Саргсян, назначенный на пост премьер-министра Армении 17 апреля, объявил о своей отставке 23 апреля. В Ереване и других городах страны с 13 апреля проходили массовые акции протеста против назначения его премьер-министром.
Серж Саргсян занимал 10 лет пост президента страны. После конституционной реформы 2015 года полномочия премьера расширились.
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