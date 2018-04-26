Парламент Армении созывает 1 мая спецзаседание для обсуждения вопроса о выборах нового премьера

26.04.2018 14:49 Вопрос о выборах нового премьер-министра Армении будет обсуждаться на специальном заседании Национального Собрания республики, которое состоится 1 мая, заявил спикер парламента Армении Ара Баблоян.



"Вопрос выборов премьер-министра будет обсужден 1 мая в 12:00 на специальном заседании Национального Собрания, созываемого силой закона", - говорится в заявлении А.Баблояна, распространенном пресс-службой парламента.



Ранее сообщалось, что выборы нового премьер-министра Армении могут пройти в парламенте республики уже 2 мая. "В соответствии с законодательством выборы нового премьера проводятся в течение семи дней после отставки премьер-министра", - сказал "Интерфаксу" глава комиссии парламента Армении по государственно правовым вопросам Геворк Костанян.



Премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку 23 апреля.



На данный момент только оппозиционная фракция "Елк" выдвинула своего кандидата - лидера протестного движения, руководителя фракции Никола Пашиняна.















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