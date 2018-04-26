Квирикашвили: Я уверен, что избрание Бидзины Иванишвили председателем «Грузинской мечты» позитивно отразится на политической жизни страны

26.04.2018 15:01 Премьер-министр Георгий Квирикашвили заявляет, что решение, согласно которому председателем партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» будет Бидзина Иванишвили, позитивно отразится на политической жизни страны и придаст новый импульс команде.



«Я уверен, что это решение позитивно отразится на политической жизни нашей страны. Это будет импульсом для нас, каждого члена партии «Грузинская мечта», нашей команды и лично меня, как премьер-министра», — заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на брифинге в офисе «Грузинской мечты».



По его словам, в ближайшие дни состоится заседание политсовета партии и затем уже пройдет съезд.



«Мы уверены, что как политсовет, так и делегаты единогласно изберут Бидзину Иванишвили новым председателем и соответственно, будет избран обновленный состав политического совета», — отметил премьер.



Как заявил сегодня премьер на брифинге, у общества есть естественный и легитимный интерес к процессам в правящей партии.



«Мы как сила, которая находится у власти, чувствуем ответственность перед страной и народом. Считаем, что на фоне развития нашего государства настала необходимость укрепить партию и придать твердость нашей команде. Важны демократические процессы внутри партии, в то же время, нас объединяет единое политическое видение, как по внутреннему, так и внешнему направлению. Важно, чтобы мы, как правящая сила сохранили единство по фундаментальным вопросам. Как вам известно, Бидзина Иванишвили в одно из сложнейших времен в истории нашей страны сформировал партию, которая сыграла переломную роль в развитии государства. Для всех ясно, насколько большим является для нашей команды фактор Бидзины Иванишвили. Хочу сказать вам, что от моего имени и имени команды я предложил Бидзине Иванишвили встать во главе партии и я рад, что Бидзина Иванишвили согласился. Он больше всех может укрепить политическое ядро в ранге председателя партии, внести новую динамику для большей эффективности и прогресса для дальнейшего развития, как исполнительной, так и законодательной власти и самоуправления», — отметил Квирикашвили.















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