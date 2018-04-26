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Кобахидзе: "Грузинская мечта" окончательно должна сформироваться в объединение европейского типа


26.04.2018   15:04
«Нужно, чтобы «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» окончательно сформировалась как политическое объединение европейского типа и с этой точки зрения важно, чтобы во главе партии стоял Бидзина Иванишвили», — заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

Как отметил Кобахидзе, Бидзина Иванишвили принял важное решение по инициативе премьер — министра.

«Бидзина Иванишвили возвращается в политику. После прохождения формальных процедур он займет пост председателя партии. Мы очень часто, в том числе на партийных конференциях говорили о том, что необходимо принятие соответствующих мер, чтобы еще более усилить нашу партию. Нужно, чтобы «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» окончательно сформировалась как политическое объединение европейского типа. Для этого необходимы особые усилия и ресурс. Это решение не будет иметь влияния на другие кадровые вопросы и решения. Все останется так есть, председатель парламента, премьер — министр и так далее», — заявил Ираклий Кобахидзе.






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